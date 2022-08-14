Каховская ГЭС работает в аварийном режиме из-за обстрелов ВСУ

Каховская гидроэлектростанция работает в аварийном режиме из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.

По его словам, даже пришлось отключить одну из турбин. Это было необходимо, потому что осколки повредили масляное хранилище, и появилась угроза пожара. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.