ВС РФ взяли под контроль поселок Пески в ДНР

Союзные войска взяли под контроль населенный пункт Пески в Донбассе. Об этом заявили в Минобороны. Сейчас под Донецком идут бои за Авдеевский укрепрайон и Артемовск.

Из-за непрекращающихся ракетных ударов со стороны Украины пришлось отключить одну из турбин Каховской гидроэлектростанции. Сейчас ГЭС работает в аварийном режиме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.