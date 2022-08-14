Финляндия придумала, как сократить выдачу россиянам туристических виз

Власти Финляндии проработали меры сокращения количества выдаваемых россиянам туристических виз. В МИДе страны предлагают принимать заявления от туристов лишь по понедельникам, а со вторника по пятницу оформлять разрешения на въезд по семейным обстоятельствам, учебе или работе.

По словам финских дипломатов, такой график сильно замедлит выдачу документов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



