Единый короткий номер для экстренного вызова ветеринара могут создать в России

Для экстренного вызова ветеринара предложили создать единый короткий номер. Депутаты ГД направили обращение руководству Минцифры и предложили присвоить сервису номер 106. Он не занят другими службами и легко запоминается.

Предполагается, что нововведение позволит повысить скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных, обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи, а также снизит нагрузку на экстренные службы общего профиля.

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