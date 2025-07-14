14 июля, 07:45Политика
Единый короткий номер для экстренного вызова ветеринара могут создать в России
Для экстренного вызова ветеринара предложили создать единый короткий номер. Депутаты ГД направили обращение руководству Минцифры и предложили присвоить сервису номер 106. Он не занят другими службами и легко запоминается.
Предполагается, что нововведение позволит повысить скорость реагирования на угрозы жизни и здоровью животных, обеспечить круглосуточную доступность ветеринарной помощи, а также снизит нагрузку на экстренные службы общего профиля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.