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14 июля, 19:30

Политика

Машков, Лысенко и Хатьков вошли в список доверенных лиц Сергея Собянина

Машков, Лысенко и Хатьков вошли в список доверенных лиц Сергея Собянина

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В столице состоялось расширенное заседание регионального политсовета Московского городского отделения "Единой России". На встрече подвели первые итоги работы штаба общественной поддержки кандидата на должность мэра Москвы – Сергея Собянина.

Также стало известно, что был опубликован полный список доверенных лиц Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. В него вошли Владимир Машков, Надежда Бабкина и другие деятели культуры, а также главврач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, директор МКНЦ имени Логинова Игорь Хатьков и другие медики. Они будут участниками мероприятий в Штабе общественной поддержки.

Кроме того, открылся штаб общественной поддержки другого кандидата в мэры Москвы. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков будет участвовать в московских выборах от партии "Новые люди". В его штабе будут проходить встречи с избирателями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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