Борис Джонсон не смог предоставить телефон для расследования по COVID-19 в Британии

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не смог предоставить данные для расследования по COVID-19 из-за того, что забыл пароль от своего старого смартфона. Суд предписал правительству передать записи политика, сделанные им во время пандемии.

Как утверждают британские СМИ, старый телефон Джонсона все еще находится у хозяина. А правительственные чиновники помогают ему безопасно извлечь информацию с устройства. Телефон может автоматически отключиться и удалить все содержимое при введении неправильного кода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.