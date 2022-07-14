Новости последнего часа: двое жителей ДНР погибли и 14 ранены за сутки при обстрелах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, двое жителей ДНР погибли и 14 ранены за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Сделки с РФ по агропрому, медицине и энергетике выведены из-под санкций, сообщает Минфин США.

На улицах столицы дежурят 300 бригад "Мосводостока" и 290 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.