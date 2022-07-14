Президент Италии не принял отставку премьер-министра Драги

Лидер Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента.

Ранее Драги заявил о своем решении уйти с поста главы правительства. В ответ президент предложил ему выступить в парламенте 20 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.