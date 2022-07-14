Новости последнего часа: президент Италии не принял отставку премьер-министра Драги

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, президент Италии не принял отставку премьер-министра Марио Драги.

Участок БКЛ "Савеловская" – "Петровский парк" в Москве закроют с 23 июля по 22 августа.

Владимир Путин увеличил порог финансовых операций, подлежащих обязательному контролю.

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