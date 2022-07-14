ВСУ обстреляли автостанцию и ЦУМ в Донецке

Украинские войска обстреляли автостанцию в Донецке и ЦУМ в Ворошиловском районе города. Есть пострадавшие, их количество уточняется. С места обстрела уехало несколько машин скорой помощи. По предварительным данным, два человека погибли.

На месте работают представители МВД Донецкой Народной Республики и экстренная служба. Также сообщается, что под обстрелом в настоящий момент находится практически весь город – Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский и Ленинский районы Донецка.

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