Вооруженные силы РФ уничтожили четыре командных пункта ВСУ

Вооруженные силы России за 13 июля уничтожили четыре командных пункта, три склада боеприпасов и хранилище топлива для военной техники в ходе проведения спецоперации. В воздухе сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-24 в районе Славянска и МиГ-29 в районе Троицкое ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.