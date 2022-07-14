Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган" Западного военного округа при выполнении огневых задач в ходе специальной военной операции.

Расчеты получили координаты целей от расчетов беспилотной авиации и данных разведки и нанесли удар по позициям противника.

Систему "Ураган" широко применяют в ходе специальной военной операции. И российскими войсками, и народной милицией ЛДНР. По словам специалистов, основная задача "Ураганов" – уничтожить подвижные и замаскированные стационарные огневые точки украинских войск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.