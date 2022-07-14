Эксперты рассказали о технических характеристиках американской гаубицы М777

В народной милиции ЛНР сообщили, что захватили американскую гаубицу М777 в качестве трофея. Оружие использовалось для обстрелов Рубежного, Северодонецка и других населенных пунктов.

Дальность поражения целей – до 70 километров. При ударе гаубица пострадала, но осталась целой боевая информационно-управляющая система, ее стали изучать специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.