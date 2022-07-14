КНДР намерена развивать дружеские государственные отношения с ЛНР и ДНР. Как передало северокорейское Центральное телеграфное агентство, КНДР будет следовать идеалам суверенитета, мира и дружбы при взаимодействии с обеими республиками.

Глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых заявил о признании этих двух стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.