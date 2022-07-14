Переговоры между РФ, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна прошли в Стамбуле

В Стамбуле прошли переговоры между Россией, Украиной, Турцией и ООН по вывозу украинского зерна. Анкара заявила, что документ по зерновому коридору подпишут на следующей неделе.

Что будет с ценами на стратегически важный мировой продукт? И насколько просядет цена на российскую пшеницу? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.