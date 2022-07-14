Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области. Обломки нескольких ракет упали в районе завода "Сокол".

По Донецку украинская армия ударила тремя снарядами. Есть ли жертвы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.