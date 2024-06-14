14 июня, 20:00Политика
Новости часа: на mos.ru появился раздел о сентябрьских выборах депутатов в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи смогут отдать голос на сентябрьских выборах депутатов через mos.ru. На портале мэра и правительства Москвы появился специальный раздел.
Повторения сильных осадков на следующей неделе в Москве не ожидается. Об этом сообщил Гидрометцентр.
Движение на бульваре и шоссе Энтузиастов ограничат с 15 июня до 30 октября. Об этом рассказал Дептранс.