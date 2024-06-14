Новости мира: экс-президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным. В интервью одному из YouTube-каналов он также заявил, что иногда был жестким, и добавил, что ему легче выстраивать взаимодействие с сильными политиками, чем со слабыми. Отмечается, что российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале также рассказал, что у него были добрые и хорошие отношения с Трампом.

Тем временем нынешний президент США Джо Байден потерялся в пространстве на полях саммита "Большой семерки", но премьер-министр Италии Джорджа Мелони вовремя вернула главу Белого дома в компанию лидеров других государств. Вдобавок к этому она упрекнула Байдена в бестактности, когда он на 20 минут опоздал на церемонию приветствия лидеров G7.

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