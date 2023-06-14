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Политика

Военнослужащие РФ в ходе боев захватили танки Leopard на запорожском направлении

Военнослужащие РФ в ходе боев захватили танки Leopard на запорожском направлении

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Военнослужащие подразделений группировки "Восток" захватили в ходе боев на запорожском направлении немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США. По оценкам российских экспертов, общие потери западной техники могут превышать 20%.

Контрнаступление Украины началось 4 июня. Активная фаза все еще продолжается. При этом эксперты считают, что украинские военные задействовали не все свои резервы. Но пока ВСУ не добились успехов, так как российская армия продолжает оттеснять противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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