Военнослужащие подразделений группировки "Восток" захватили в ходе боев на запорожском направлении немецкие танки Leopard и боевые машины пехоты Bradley производства США. По оценкам российских экспертов, общие потери западной техники могут превышать 20%.

Контрнаступление Украины началось 4 июня. Активная фаза все еще продолжается. При этом эксперты считают, что украинские военные задействовали не все свои резервы. Но пока ВСУ не добились успехов, так как российская армия продолжает оттеснять противника.

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