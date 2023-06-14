Новости мира: Трампу предъявили обвинения в суде Майами

Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили обвинения в суде Майами. Слушание было закрытым, со свидетелями по делу политику общаться не разрешили. Признать вину в хранении секретных документов и препятствовании правосудию Трамп отказался.

Израиль ужесточил правила выдачи загранпаспортов новым репатриантам. С 10 июля для подтверждения факта, что страна стала основным местом жительства, потребуется прожить там год.

Подозреваемый в убийстве российского туриста задержан в Стамбуле. Им оказался человек, на счету у которого 17 судимостей.

На черноморском побережье Турции находиться небезопасно в связи с погодными условиями. На регион обрушились мощнейшие грозовые ливни. В эпицентре стихии оказался город-порт Самсун. Затоплены цокольные и подвальные этажи зданий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.