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Политика

Боевые расчеты гаубиц "Мста-Б" и Д-30 поразили артиллерийские позиции ВСУ

Боевые расчеты гаубиц "Мста-Б" и Д-30 поразили артиллерийские позиции ВСУ

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Боевые расчеты гаубиц "Мста-Б" и Д-30 поразили артиллерийские позиции ВСУ, с которых вели обстрел городов и поселков Белгородской области. Кадры опубликовало Минобороны РФ.

Огнем накрыли замаскированные орудия, минометы и блиндажи. Российская артиллерия также разрушает оборонительные сооружения, подавляет пункты управления, уничтожает огневые средства, склады боеприпасов и военную технику. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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