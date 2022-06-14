В США заявили о намерении уменьшить доходы РФ от продажи нефти

В Вашингтоне считают, что Россия увеличила доходы от продажи нефти, поэтому США намерены их уменьшить.

Средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" в районе Формовки, пострадал один ребенок, сообщили в штабе ДНР.

Белгородские больницы не отказываются принимать военных, заявили в Минздраве РФ.

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