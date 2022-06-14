СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками села в Брянской области.

Российские теннисисты смогут выступить на US Open под нейтральным флагом, сообщила Теннисная ассоциация США.

Почти 100 тысяч человек посетили павильоны "Здоровая Москва" за месяц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

