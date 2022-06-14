ВСУ трижды за 15 минут обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии – власти ДНР

ВСУ трижды за 15 минут обстреляли Донецк из тяжелой артиллерии, сообщили в ДНР.

В ВОЗ сообщили о снижении на 90% заболеваемости COVID-19 и смертности от него в мире.

Российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко избрали на пост президента Союза ММА России.

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