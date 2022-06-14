Украинские войска выпустили 10 ракет из "Града" по Еленовке – власти ДНР

Украинские войска выпустили 10 ракет из "Града" по поселку Еленовка, расположенному возле Донецка, сообщили власти ДНР.

Масштабы энергетического кризиса в Европе будут только увеличиваться, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Москва продолжает расширять стоп-лист для британских подданных, отметили в МИД РФ.

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