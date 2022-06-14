До 600 иностранных наемников могут оставаться на заводе "Азот" в Северодонецке

В Северодонецке на заводе "Азот" в окружении могут оставаться до 600 иностранных наемников и порядка двух с половиной тысяч украинских боевиков, заявили в МВД Луганской Народной Республики.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников ВСУ.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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