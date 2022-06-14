Наталью Поклонскую назначили на должность советника генерального прокурора России

Наталья Поклонская сменила место работы. Ее назначили на должность советника генерального прокурора России. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

Ранее об этом сообщила сама Поклонская в своих социальных сетях. А также заявила, что прекращает вести соцсети. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.