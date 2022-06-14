ВС РФ уничтожили арсенал артиллерийского вооружения ВСУ в Прилуках

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" уничтожили арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также ракетами воздушного базирования поражены 11 районов живой силы и военной техники.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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