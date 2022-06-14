Вступление Украины в ЕС развалит европейский блок – Bloomberg

Американское агентство Bloomberg сообщило, что вступление Украины в ЕС развалит европейский блок. Это касается также Молдовы, Грузии, Албании, Северной Македонии и других балканских стран, которые тоже стоят в очереди.

По мнению аналитиков агенства, у союза уже перегруз по количеству стран. Сейчас, когда в ЕС 27 государств, есть огромная проблема с управлением. Там наблюдается хаос языков, традиций и национальных интересов.

Даже когда нужно срочно принять важное решение, одна страна может наложить вето на совместные действия других 26. Примером является Венгрия, которая на несколько недель задержала шестой пакет санкций ЕС против России.

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