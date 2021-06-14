Путин назвал причину плохих отношений между Россией и США

Российско-американские отношения в последнее время приносились в жертву внутриполитическим проблемам в США. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

"У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а все-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединенных Штатов, так и России", – отметил российский лидер.

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