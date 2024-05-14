Новости мира: Ангела Меркель выпустит мемуары в ноябре 2024 года

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала выпуск в ноябре первого издания собственных мемуаров. Они будут посвящены личной и политической жизни Меркель, которая 16 лет фактически возглавляла страну. Политические оппоненты раскритиковали Меркель за "слишком тесные связи с Россией" и назвали неизданные мемуары "вредным чтением".

Между тем лесной пожар вспыхнул на западе Канады, в Британской Колумбии. На северо-востоке провинции власти призвали местных жителей эвакуироваться, свои дома покинули четыре тысячи человек.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.