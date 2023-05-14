14 мая, 22:30Политика
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные уничтожили высокоточным оружием пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ также ударили по хранилищам с боеприпасами и западной техникой, все объекты были поражены.
В ведомстве добавили, что украинские войска также попытались прорвать оборону российских подразделений севернее и южнее Артемовска, но все атаки были отбиты.
Продолжаются бои за западные кварталы города.
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