ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили высокоточным оружием пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

ВС РФ также ударили по хранилищам с боеприпасами и западной техникой, все объекты были поражены.

В ведомстве добавили, что украинские войска также попытались прорвать оборону российских подразделений севернее и южнее Артемовска, но все атаки были отбиты.

Продолжаются бои за западные кварталы города.

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