Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 22:15

Политика

Разрыв между участниками президентских выборов в Турции составил 7,5% голосов

Разрыв между участниками президентских выборов в Турции составил 7,5% голосов

Эрдоган набрал более 55% голосов после подсчета 20% бюллетеней

Эрдоган набрал более 55% голосов на президентских выборах в Турции

В Турции прошло голосование на президентских и парламентских выборах

ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке

В Турции завершилось голосование на президентских выборах

За сутки ВСУ предпринимали массовые попытки прорыва в районе Артемовска

Склад боеприпасов ВСУ уничтожен в районе города Хмельницкий

Российские штурмовики освободили еще один квартал в северо-западной части Артемовска

Индия потребует у Великобритании вернуть национальные ценности

Разрыв на президентских выборах в Турции между основными конкурентами на пост президента достиг менее 7,5%. Центризбирком республики обработал уже 77,5% бюллетеней.

Действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 50% голосов, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил более 43% голосов. Партия Эрдогана также лидирует на выборах парламента.

Если ни один из кандидатов на пост президента не наберет 50% голосов, то 28 мая в стране будет проведен второй тур.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика