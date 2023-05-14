Разрыв между участниками президентских выборов в Турции составил 7,5% голосов

Разрыв на президентских выборах в Турции между основными конкурентами на пост президента достиг менее 7,5%. Центризбирком республики обработал уже 77,5% бюллетеней.

Действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 50% голосов, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил более 43% голосов. Партия Эрдогана также лидирует на выборах парламента.

Если ни один из кандидатов на пост президента не наберет 50% голосов, то 28 мая в стране будет проведен второй тур.

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