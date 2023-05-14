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14 мая, 19:30

Политика

Эрдоган набрал более 55% голосов после подсчета 20% бюллетеней

Эрдоган набрал более 55% голосов после подсчета 20% бюллетеней

Эрдоган набрал более 55% голосов на президентских выборах в Турции

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Согласно данным, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 55% голосов после подсчета бюллетеней из более 20% избирательных урн. В стране прошли президентские выборы.

Кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал более 39% голосов. У партии Эрдогана также пока большинство мест в парламенте по результатам обработки первых бюллетеней на парламентских выборах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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