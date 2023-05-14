Индия потребует у Великобритании вернуть национальные ценности

Индия намерена потребовать у Великобритании вернуть национальные ценности, вывезенные во время колонизации. В их число входит бриллиант Кохинур, украшающий британскую корону. Камень переехал на острова в 1849 году после завоевания Пенджаба.

Местные СМИ уже назвали ситуацию неудобной для премьера Риши Сунака, поскольку для возвращения ценностей необходимы законодательные изменения или королевское решение.

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