10:00Политика
Индия потребует у Великобритании вернуть национальные ценности
Индия намерена потребовать у Великобритании вернуть национальные ценности, вывезенные во время колонизации. В их число входит бриллиант Кохинур, украшающий британскую корону. Камень переехал на острова в 1849 году после завоевания Пенджаба.
Местные СМИ уже назвали ситуацию неудобной для премьера Риши Сунака, поскольку для возвращения ценностей необходимы законодательные изменения или королевское решение.
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