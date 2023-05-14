В Швейцарии приняли закон, разрешающий поставлять оружие и военную технику на Украину. До этого страна сохраняла нейтралитет больше 200 лет.

Раньше законы запрещали передачу военного снаряжения третьим странам, на территории которых ведутся боевые действия. Опираясь на этот документ, Швейцария до этого отказала Германии в поставках боеприпасов для немецкого танка Gepard.

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