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Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации

Москвичам рассказали о ходе спецоперации

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Москвичам рассказали о ходе спецоперации. Батареи российских самоходных артиллерийских установок "Акация" западного военного округа с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, скоплению живой силы и техники ВСУ.

Получив от операторов беспилотника информацию о местоположении противника, артиллеристы уничтожили минометный расчет и несколько отрядов пехоты украинской армии. После этого "Акации" быстро поменяли позиции, выходя из под ответного огня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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