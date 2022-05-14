В МО РФ сообщили об эвакуации почти 20 тыс человек с Украины

В Минобороны РФ сообщили, что за сутки из ДНР, ЛНР и Украины эвакуировано 19 387 человек.

Посол в РФ Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ситуация вокруг Украины крайне опасная, США все глубже втягиваются в конфликт.

СК РФ завел еще 2 дела против украинских военных.

