В Минобороны сообщили, что российские ПВО за день сбили 6 украинских беспилотников и ракету "Точка-У".

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ,поставляя оружие Киеву, G7 продолжит вести скрытую войну с Россией.

Издание Público: Португалия заморозила недвижимость Абрамовича стоимостью 10 миллионов евро.

