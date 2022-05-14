Авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов войск Украины – МО РФ

В Минобороны сообщили, что авиация РФ уничтожила 28 опорных пунктов и 33 района сосредоточения войск Украины.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что первая колонна техники из 70 машин и 350 специалистов по восстановлению инфраструктуры прибыли в ЛНР.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что страны G7 прямо вмешиваются в дела КНР, призывая не помогать РФ в обходе санкций.

