Минобороны РФ сообщило почти о 200 ракетных и артиллерийских ударах по ВСУ

Минобороны РФ сообщило почти о 200 ракетных и артиллерийских ударах по позициям армии Украины.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сокращая зависимость от топлива из РФ, G7 грабит своих граждан.

МИД Турции: Большинство турков просят власти блокировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

