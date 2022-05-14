В ЛНР начались работы по восстановлению инфраструктуры. В регионе прибыла первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов.

Фотографии колонны опубликовал в своем телеграмме вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил, что в планах ремонт жилья, дорог и инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

