Разговор Путина и Нийнистё и выступление Лаврова на Ассамблее Совета по внешней политике

Переговоры России и Украины фактически остановлены, в виду того что Киев не заинтересован в конструктивном диалоге. Об этом заявил Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Нийнистё. Лидеры обсудили вопросы, касающиеся Украины и НАТО.

По теме Североатлантического альянса высказался сегодня и Сергей Лавров на 30-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.