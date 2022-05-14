В Словакии осквернен памятник красноармейцам

Памятник красноармейцам осквернен в городе Пиештяны на западе Словакии. Об этом сообщило посольство РФ в республике.

Отмечается, что на памятнике нарисовали нацистский символ "Вольфсангель". Посольство потребовало от властей привести памятник красноармейцам в первозданный вид и наказать виновных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.