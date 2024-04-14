14 апреля, 09:30Политика
ВС РФ сорвали усиление передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении
Российские подразделения группировки войск "Восток" сорвали усиление передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении. Известно об уничтожении более 110 военнослужащих противника, а также о ликвидации склада боеприпасов. Подбиты артиллерийская установка Krab польского производства, американская гаубица М777 и станция радиоэлектронной борьбы
В Министерстве обороны России сообщили, что освобождено Первомайское на авдеевском направлении. Активные наступательные действия продолжаются.
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