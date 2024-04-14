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14 апреля, 09:30

Политика

ВС РФ сорвали усиление передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ сорвали усиление передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении

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Российские подразделения группировки войск "Восток" сорвали усиление передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении. Известно об уничтожении более 110 военнослужащих противника, а также о ликвидации склада боеприпасов. Подбиты артиллерийская установка Krab польского производства, американская гаубица М777 и станция радиоэлектронной борьбы

В Министерстве обороны России сообщили, что освобождено Первомайское на авдеевском направлении. Активные наступательные действия продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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