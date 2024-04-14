ВС РФ сорвали усиление передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении

Российские подразделения группировки войск "Восток" сорвали усиление передовых позиций ВСУ на южнодонецком направлении. Известно об уничтожении более 110 военнослужащих противника, а также о ликвидации склада боеприпасов. Подбиты артиллерийская установка Krab польского производства, американская гаубица М777 и станция радиоэлектронной борьбы

В Министерстве обороны России сообщили, что освобождено Первомайское на авдеевском направлении. Активные наступательные действия продолжаются.

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