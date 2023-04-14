Экс-советник Пентагона рассказал, чем закончится конфликт на Украине

Прогноз финала конфликта на Украине дал бывший советник Пентагона. По словам Дугласа Макгрегора, Владимиру Зеленскому не удастся вернуть потерянные земли.

В итоге будет подписан договор о нейтралитете части Украины, которая останется у Киева. А Европу, которая уже устала от военной помощи, этот сценарий устроит. Также Макгрегор предположил, что российская армия может добиться больших успехов на востоке Украины.

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