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14 апреля, 21:30

Политика

Экс-советник Пентагона рассказал, чем закончится конфликт на Украине

Экс-советник Пентагона рассказал, чем закончится конфликт на Украине

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Прогноз финала конфликта на Украине дал бывший советник Пентагона. По словам Дугласа Макгрегора, Владимиру Зеленскому не удастся вернуть потерянные земли.

В итоге будет подписан договор о нейтралитете части Украины, которая останется у Киева. А Европу, которая уже устала от военной помощи, этот сценарий устроит. Также Макгрегор предположил, что российская армия может добиться больших успехов на востоке Украины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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