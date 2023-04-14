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14 апреля, 21:15

Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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Россиянам рассказали о продвижении войск РФ на авдеевском направлении

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине. На донецком направлении российские штурмовики ведут интенсивные бои за западные кварталы Артемовска.

Десантники не дают ВСУ доставлять в город подкрепление. Поддерживает штурмовые отряды авиация, а также ракетные войска и артиллерия. В Харьковской области военные РФ уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп. В Запорожской – разгромили склад с боеприпасами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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