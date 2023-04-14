Российские самолеты совершили 14 боевых вылетов в районе Артемовска

Российские самолеты совершили 14 боевых вылетов для поддержки штурмовых отрядов в районе Артемовска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут интенсивные бои по овладению кварталами в западных районах Артемовска. Действующие на флангах подразделения ВДВ оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы.