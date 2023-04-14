Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:00

Политика

Трампа допросили по делу о финансовом мошенничестве

Трампа допросили по делу о финансовом мошенничестве

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций

Россиянам рассказали о продвижении войск РФ на авдеевском направлении

Пригожин сообщил об уничтожении бойцами группы "Вагнер" 38 тысяч солдат ВСУ

В Минобороны РФ показали кадры боевой работы противотанковых пушек МТ-12 "Рапира"

ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ

Новости часа: виза Лаврова для участия в Совбезе ООН пока не получена

Новости часа: ФРГ разрешила Польше передать Украине пять МиГ-29, полученных из запасов

Новости часа: в Москве появились украшения к старту фестиваля "Пасхальный дар"

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в ЛНР

Экс-президент США Дональд Трамп покинул офис прокурора штата Нью-Йорк. Там он около семи часов давал показания по гражданскому иску.

Это отдельное дело, не связанное с недавним арестом. Экс-президенту США и его детям еще в 2022 году вменили мошенничество и фальсификацию деловых документов, в результате которых личный капитал Трампа значительно вырос. Сам он не признает вину ни по одному иску и считает все дела против него политизированными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика