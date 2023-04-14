Трампа допросили по делу о финансовом мошенничестве

Экс-президент США Дональд Трамп покинул офис прокурора штата Нью-Йорк. Там он около семи часов давал показания по гражданскому иску.

Это отдельное дело, не связанное с недавним арестом. Экс-президенту США и его детям еще в 2022 году вменили мошенничество и фальсификацию деловых документов, в результате которых личный капитал Трампа значительно вырос. Сам он не признает вину ни по одному иску и считает все дела против него политизированными.

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