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Политика

ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ

ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона – СМИ

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В США арестовали подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона и спецслужб. 14 апреля он предстанет перед судом в Бостоне, сообщают американские СМИ. Ему грозит несколько десятков лет заключения.

Как рассказал представитель ФБР, информацию в Сеть слил 21-летний летчик из штата Массачусетс. Якобы он создал в одной из соцсетей тематический чат, где обменивался с друзьями историями об оружии, мемами и байками о видеоиграх. По версии следствия, позднее в этом же чате оказались и секретные материалы. Таким образом пилот просто хотел похвастаться перед приятелями уровнем своей осведомленности. Как к нему попали бумаги с грифом секретно, неизвестно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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